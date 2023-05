Biélorussie : l'ex-journaliste dissident Roman Protassevitch condamné à huit ans de prison

Ce journaliste du média d'opposition Nexta avait été arrêté en 2021. Un chasseur de l'armée biélorusse avait intercepté l'avion de ligne qui le transportait.

Son arrestation spectaculaire avait suscité un tollé et des sanctions occidentales contre Minsk. Roman Protassevitch, un ex-journaliste dissident arrêté en Biélorussie en 2021 après l'interception d'un avion de ligne, a été condamné à huit ans de prison, mercredi 3 mai.

Selon l'agence de presse publique Belta, Stepan Poutilo et Ian Roudik, deux autres accusés en exil à l'étranger, ont été condamnés par contumace à 20 ans et 19 ans de prison. Ils étaient visés par une série de chefs d'inculpation, notamment appels publics à "prendre le pouvoir", à commettre des "actes terroristes" et insulte au chef de l'Etat.

Les trois hommes sont les fondateurs ou ont travaillé pour le média d'opposition Nexta. Ce dernier a joué un rôle clé dans le mouvement de protestation historique contre la réélection en août 2020 du président Alexandre Loukachenko, en publiant massivement les appels à manifester et en publiant des images de la mobilisation et de la répression policière. Cela a valu à ce média d'être interdit et classé "organisation terroriste" par la justice biélorusse.