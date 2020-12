Belgique : le camping-car devient restaurant

Un repas de fêtes comme au restaurant et en toute sécurité : en Belgique, c'est possible. Mais seulement dans un camping-car. "Nous sommes venus dans l'unique restaurant de Belgique actuellement ouvert, s'amuse Françoise Gendebien, une cliente. C'est une formule inédite, qui nous a tout à fait ravis et charmés." Ce jour-là, plus d'une dizaine de camping-cars sont installés devant le Matthias and Sea, un restaurant gastronomique. Ce sont les serveurs qui viennent ensuite leur apporter leurs plats dans le véhicule.



Possibilité de louer un camping-car

Comme en France, cafetiers et restaurateurs belges payent un lourd tribut à la pandémie de coronavirus, puisque leurs établissements sont fermés. "En allant faire des livraisons le matin, je voyais des camping-cars", raconte Mattia, le restaurateur à l'origine de cette idée étonnante. "Au lieu de donner des barquettes de nourriture aux clients, pourquoi ne pas directement les servir à l'intérieur de leur véhicule, où ils sont dans leur confort ?" Moyennant 25 euros, il est même possible de louer un véhicule pour le dîner. La livraison se fait à la porte du camping-car.