"Un moment tellement rare et important" : Bangkok en jaune et en tenue de fête pour le couronnement du roi de Thaïlande

Les festivités ont duré trois jours dans les rues de la capitale thaïlandaise où se pressaient habitants et touristes devant le palais royal.

Devant le palais royal à Bangkok, le silence est tombé, seulement troublé par le chant des oiseaux. Au moment précis où Maha Vajiralongkorn a été couronné roi, samedi 4 mai, les milliers de Thaïlandais massés devant les écrans géants, installés dans toute la ville, aux carrefours principaux ou sur les façades des centres commerciaux, se sont inclinés sans un mot, les mains jointes en signe de respect.

Pendant trois jours, les festivités du couronnement ont mis les rues de la capitale en fête. Et toute la population s'est parée de la couleur de la royauté. Depuis plusieurs semaines, les polos jaunes avec les broderies des armoiries de la monarchie sont en vente dans tous les magasins et les prix flambent.

Dans les rues de Bangkok, les tee-shirts jaunes portant les armoiries de la royauté sont vendus pour 250 bahts (7 euros). (LIONEL DE CONINCK / FRANCE TELEVISIONS)

Phairoh Phutprasert, qui tient une petite échoppe d'articles ménagers non loin du quartier des affaires, estime en avoir vendu plusieurs dizaines, à 250 bahts (7 euros) pièce. "J'ai fait un petit profit, mais ça m'est égal, explique-t-elle. C'est un moment tellement rare et important pour le peuple thaï."

"Hors de question de rater cet événement !"

Et la commerçante de poursuivre : "J'ai 68 ans, je n'étais pas née quand le père du roi [Bhumibol Adulyadej, Rama IX] est monté sur le trône en 1950. Je suis contente d'être en vie pour assister à ça." Phairoh Phutprasert ira avec ses petits-enfants assister à l'apparition du roi au balcon du palais royal, avec des centaines de milliers d'autres Bangkokiens, lundi. "Hors de question de rater cet événement historique !"

Dans les centres commerciaux et les magasins, les employés sont habillés en jaune et les haut-parleurs diffusent l'hymne royal ou des musiques de parade. Si tout est ouvert dans la ville qui ne dort jamais, les bars et boîtes de nuit ont cependant été priés par la police de fermer à 1h30, en signe de respect. Les grandes avenues sont parées d'immenses portraits du roi, ornés de fleurs et du drapeau national ainsi que celui de la royauté. Les grandes entreprises, thaïs comme étrangères, ont installé de gigantesques panneaux devant leurs sièges et les journaux quotidiens publient des pages entières de publicité achetées par les grands groupes du pays, pour réaffirmer leur loyauté au roi.

Pas de tee-shirt noir ou rouge

Depuis trois jours, tous les matins, dès les premières heures, une marée jaune déferle vers le palais royal, pour être au premier rang des processions quotidiennes, qui se déroulent sous une chaleur caniculaire de plus de 39°C. Joanna et Hélène, deux jeunes touristes françaises venues d'Angers, ont été refoulées au contrôle de sécurité. En cause, la couleur de leurs tee-shirts. "Un policier nous a expliqué que ce n'était pas possible d'approcher habillées en noir. Ni en rouge", s'étonne Joanna, 25 ans. "On va essayer d'acheter un polo jaune ! Au pire, ça nous fera un souvenir", poursuit Hélène.

Les habitants de Bangkok ont assisté à la retransmission sur écrans géants du couronnement du roi Rama X, samedi 4 mai 2019. (LIONEL DE CONINCK / FRANCE TELEVISIONS)

Les étrangers qui, eux, ont fait l'effort de s'habiller en jaune sont félicités et pris en photo par des Thaïs souriants. Selon les estimations, plus de 200 000 personnes se sont massées dimanche le long des 7 km de parcours de la procession royale. Lorsque le roi Rama X est enfin apparu, monté sur son palanquin porté par des dizaines de soldats en costumes d'époque, un frisson a parcouru la foule, qui criait en thaï : "Longue vie au roi !" Un couple de retraités français qui vit en Thaïlande depuis peu, crie la même formule, mais en anglais. "C'est aussi pour ça que nous sommes venus vivre ici, explique René. Pour toutes ces traditions et cette culture."

Des résultats électoraux attendus

"Je régnerai avec justesse pour le bénéfice et le bonheur du peuple thaïlandais", a déclaré Maha Vajiralongkorn lors de son couronnement. Le people thaï, qui lui a rendu cet hommage pendant trois jours, n'en attend pas moins de lui, en ces temnps troublés. Dès mercredi, la commission électorale devrait rendre public les résultats définitifs des élections législatives du mois dernier. Entre rumeurs de procès, de recours éventuels, et de menaces de disqualification de certains candidats, les premiers jours du règne officiel de Rama X risquent d'être éprouvants.

Devant le palais royal de Bangkok, en attendant les festivités pour le couronnement de Rama X. (LIONEL DE CONINCK / FRANCE TELEVISIONS)