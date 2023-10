Thaïlande : trois morts dans une fusillade dans un centre commercial à Bangkok

L'assaillant a été arrêté, selon le Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin.

Trois personnes ont été tuées et quatre autres ont été blessées, mardi 3 octobre, dans une fusillade a éclaté dans un important centre commercial de Bangkok, selon les services d'urgence thaïlandais. L'assaillant a été arrêté, a de son côté confirmé le Premier ministre, Srettha Thavisin. "La police évacue les lieux. La situation est revenue au calme", a déclaré le dirigeant à la télévision.

Des images de vidéosurveillance diffusées sur les réseaux sociaux montrent un jeune homme appréhendé par deux policiers arme au poing, dans un magasin de meubles. Des bruits d'explosion ont créé des scènes de panique en fin d'après-midi, à Siam Paragon, un haut-lieu touristique et commercial de la capitale thaïlandaise. Des centaines de personnes ont évacué le bâtiment, selon une journaliste de l'AFP sur place.

Les attaques à main armée sont récurrentes dans le royaume, qui a l'un des taux de possession d'armes à feu les plus élevés d'Asie. Cet incident intervient quasiment un an jour pour jour après la plus importante tuerie de masse de l'histoire moderne de la Thaïlande, dans la province de Nong Bua Lam Phu. Un ancien policier avait tué 36 personnes au fusil et au couteau, dont une majorité d'enfants de moins de cinq ans.