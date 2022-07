Sri Lanka : inquiétude internationale après une violente opération contre les manifestants

Les forces de l'ordre srilankaises ont repris vendredi 22 juillet à Colombo le dernier bâtiment public encore occupé par des manifestants antigouvernementaux, au cours d'un violent assaut qui inquiéte la communauté internationale.

Des centaines de soldats et policiers srilankais ont démantelé dans la nuit de jeudi à vendredi le principal camp de manifestants antigouvernementaux dans la capitale, quelques heures après la prestation de serment du président élu Ranil Wickremesinghe. Les forces de sécurité en tenue anti-émeutes, armées de fusils d'assaut automatiques, ont délogé les manifestants, démonté les barricades et encerclé le complexe du Secrétariat présidentiel, qui avait été partiellement envahi par les manifestants, précipitant la chute du président Gotabaya Rajapaksa il y a près de deux semaines.Selon les témoignages, des soldats ont agressé des individus, dont des journalistes, à coups de matraque.

L'ambassadrice américaine à Colombo, Julie Chung, s'est dite "profondément préoccupée" par cette opération militaire et a appelé les autorités à la mesure. Le haut-commissaire (ambassadeur) canadien David McKinnon a souligné qu'il était "crucial que les autorités agissent avec retenue et évitent la violence."Amnesty International a exhorté les autorités sri-lankaises à respecter la dissidence et a condamné le recours à la force contre des journalistes, dont un photographe de la BBC, qui couvraient l'opération militaire.