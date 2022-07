Sri Lanka : Ranil Wickremesinghe élu président par le Parlement

Il assurait jusqu'ici l'intérim. Ranil Wickremesinghe a été élu président du Sri Lanka, mercredi 20 juillet, à une écrasante majorité, par le Parlement, et succède donc à Gotabaya Rajapaksa. Ce dernier avait démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays en faillite.

Ranil Wickremesinghe, qui a été six fois Premier ministre, a recueilli 134 voix, contre 82 à son principal adversaire Dullas Alahapperuma et seulement 3 pour le candidat de gauche Anura Dissanayake. "Nos divisions sont maintenant terminées", a déclaré le nouveau chef de l'Etat, en appelant Dullas Alahapperuma à le "rejoindre afin de travailler ensemble pour sortir le pays de la crise".

Un politique honni par les manifestants

A l'extérieur du Parlement, des centaines de soldats et de policiers, lourdement armés, restaient sur leur garde dans la perspective d'éventuelles manifestations. Car Ranil Wickremesinghe est honni par les protestataires, qui le considèrent comme un allié et protecteur de Gotabya Rajapaksa.

A 73 ans, il hérite d'un pays de 22 millions d'habitants ravagé par une crise économique catastrophique qui provoque des pénuries d'aliments, de médicaments et de carburants. L'île, qui a fait défaut en avril sur sa dette étrangère de 51 milliards de dollars, n'a même plus assez de devises pour financer ses importations essentielles, et espère un plan de sauvetage du Fonds monétaire international.