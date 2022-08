Singapour va mettre fin à la criminalisation des relations sexuelles entre hommes

Les autorités ont décidé d'abroger l'article 377A du Code pénal, hérité de l'époque coloniale, et qui criminalise les relations sexuelles entre hommes à Singapour.

Une avancée pour les droits des personnes LGBT+ à Singapour. La cité-Etat va mettre un terme à la criminalisation des relations sexuelles entre hommes, a annoncé le Premier ministre, Lee Hsien Loong, lors d'une allocution télévisée, dimanche 21 août.

Les autorités ont donc décidé d'abroger l'article 377A du Code pénal, hérité de l'époque coloniale, et qui criminalise les relations sexuelles entre hommes à Singapour.

"Je crois que c'est la bonne chose à faire et quelque chose que la plupart des Singapouriens accepteront désormais", a déclaré le chef du gouvernement. Le Premier ministre a souligné que les personnes homosexuelles étaient désormais "mieux acceptées" à Singapour, et que l'abrogation de l'article 377A du Code pénal permettrait d'aligner les lois de la cité-Etat aux "mœurs sociales actuelles". "J'espère que cela apportera un certain soulagement aux Singapouriens gays", a-t-il ajouté.

Comme le souligne la BBC (lien en anglais), Lee Hsien Loong a toutefois déclaré que le gouvernement allait travailler à une meilleure protection juridique de la définition actuelle du mariage à Singapour, comme l'union d'un homme et d'une femme.