Monde : en dix ans, le nombre de réfugiés a doublé

Il y a de plus en plus de réfugiés qui quittent leur pays pour des raisons diverses. En 2020, ils étaient 82 millions dans le monde, soit l’équivalent de la population allemande.

Ils ont décidé de quitter leur pays par tous les moyens, parfois au péril de leur vie. Le nombre de réfugiés dans le monde est en nette hausse : il a doublé en dix ans. En 2020, il y avait 82 millions de réfugiés au total, cela représente l’équivalent de la population allemande. Ils proviennent de nombreux endroits différents. À titre d’exemple, il y a sept millions de réfugiés syriens dans le monde.

Des populations persécutées

Certains pays accueillent des réfugiés de plus en plus nombreux. En Amérique du Sud, ce sont 1,7 millions de Vénézuéliens qui ont rejoint la Colombie. Il existe plusieurs raisons qui poussent des personnes à devoir quitter leur pays. Certains sont chassés en raison de leur religion, comme par exemple en Birmanie. Dans un pays où population est à 90% bouddhiste, la communauté musulmane des Rohingyas est chassée et persécutée depuis près de dix ans. Elle doit partir pour survivre.