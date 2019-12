Nouvelle-Zélande : six corps ont été récupérés sur le volcan de White Island

Six corps ont été récupérés sur l'île volcanique néo-zélandaise de White Island lors d'une périlleuse mission militaire, a annoncé jeudi 12 décembre un responsable de la police. "Six corps ont été récupérés avec succès sur White Island et se trouvent maintenant à bord du HMNZS Wellington", a déclaré le chef-adjoint de la police, John Tims.

Six bodies have been successfully recovered from Whakaari / White Island and are now on board HMNZS Wellington.