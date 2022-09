Le Kirghizistan annonce un cessez-le-feu avec le Tadjikistan après plusieurs jours d'escalade à la frontière

(MINISTRY OF DEFENSE OF UZBEKISTA / ANADOLU AGENCY / AFP)

Le Kirghizistan a annoncé être parvenu à "un accord de cessez-le-feu" avec le Tadjikistan, vendredi 16 septembre, après des affrontements à la frontière entre ces deux pays d'Asie centrale qui ont fait plus de 30 blessés. Cette suspension des hostilités devait débuter à midi (heure de Paris). Un peu plus tôt, la Russie avait appelé les deux parties à prendre des mesures "urgentes" pour mettre fin aux tensions dans la région.

Des affrontements entre les deux pays en début de semaine avaient fait deux morts dans les rangs des garde-frontières tadjiks et plusieurs blessés de part et d'autre. Vendredi, le Kirghizistan a accusé le Tadjikistan d'avoir bombardé une ville frontalière avec des armes lourdes. Le ministère kirghiz de la Santé a annoncé que 31 personnes avaient été hospitalisées.

Le Comité d'Etat pour la sécurité nationale du Kirghizistan a rapporté que des "affrontements intenses" et "violents" se déroulaient dans la zone frontalière, accusant le Tadjikistan de "bombarder le territoire kirghiz avec tout son arsenal disponible" et de continuer à déployer des "équipements lourds".

Un théâtre d'affrontements réguliers

Le Tadjikistan, de son côté, a accusé les forces kirghizes d'avoir ouvert le feu, tôt vendredi, sur des postes frontaliers tadjiks, sans faire état dans l'immédiat de victimes dans ses rangs.

La frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizistan est le théâtre d'affrontements meurtriers réguliers. Près de la moitié des 970 kilomètres de frontière est contestée et les progrès en termes de délimitation ont été lents ces dernières années. L'année 2021 a vu un nombre d'affrontements sans précédent opposer les deux parties, faisant plus de 50 morts et laissant craindre l'élargissement du conflit.