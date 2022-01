Les émeutes au Kazakhstan ont fait 225 morts, selon un nouveau décompte officiel

(PAVEL PAVLOV / ANADOLU AGENCY VIA AFP)

Les violents troubles au Kazakhstan ont fait 225 morts "pendant l'état d'urgence", ont annoncé les autorités, samedi 15 janvier, une augmentation spectaculaire par rapport aux précédents bilans officiels. Parmi eux, 19 étaient "des agents des forces de l'ordre et des militaires", a déclaré lors d'un point de presse Serik Shalabaev, un représentant du procureur général. D'autres cadavres étaient ceux de "bandits armés qui ont participé à des attaques terroristes", a-t-il ajouté. "Malheureusement, des civils ont également été victimes d'actes terroristes".

Le Kazakhstan avait précédemment reconnu moins de 50 morts – 26 "bandits armés" et 18 agents de sécurité – dans ce conflit. Asel Artakshinova, porte-parole du ministère de la Santé, a déclaré que plus de 2 600 personnes avaient été hospitalisées, 67 d'entre elles se trouvant actuellement dans un état grave. Les autorités kazakhes ont imputé les actes de violence à des bandits et à des "terroristes" internationaux qui, selon elles, ont détourné les manifestations. Les troupes de l'Organisation du traité de sécurité collective, dirigée par Moscou, qui sont intervenues, ont commencé jeudi à se retirer progressivement du pays.