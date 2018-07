VIDEO. Jeunes bloqués dans une grotte en Thaïlande : le message de soutien d'un des 33 mineurs chiliens sauvés en 2010

Mario Sepulveda, ancien mineur, lance un message de soutien aux jeunes Thaïlandais bloqués dans une grotte dans une vidéo. Depuis 11 jours, douze enfants et leur coach de football sont coincés dans une galerie inondée. Ils sont en bonne santé, mais pour s'en sortir, il va leur falloir traverser quatre kilomètres de galeries sous l'eau. "Je n'ai aucun doute que si nous prions, si le gouvernement de ce pays fait tout et met à disposition toutes les forces et les personnes dont il dispose, ce sauvetage sera un succès", clame-t-il dans sa vidéo.

69 jours bloqués sous terre

Et Mario Sepulveda connait bien le sujet : surnommé Super Mario, il fait partie des 33 mineurs chiliens sauvés en 2010. Souvenez-vous, pendant 17 jours, ils n'avaient donné aucun signe de vie, et ces mineurs ont survécu 69 jours bloqués sous terre. Les images de leur sauvetage avaient fait le tour du monde. Mario Sepulveda est devenu un homme d'affaires dans le bâtiment, et il a promis une chose : organiser un appel au don pour les jeunes Thaïlandais.