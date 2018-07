Thaïlande : l'évacuation des adolescents et de leur professeur de la grotte se poursuit

Ils sont sains et saufs malgré quelques blessures légères. Les premiers soins ont été prodigués aux 12 adolescents et à leur professeur, coincés depuis neuf jours dans une grotte au nord de la Thaïlande. Dans une vidéo filmée par la Marine, les adolescents ont pu s'adresser à leurs familles, soulagées et impatientes. "Je suis tellement heureuse qu'ils soient toujours en vie et en sécurité", confie une mère de famille. "J'ai si hâte de le voir, mon fils me manque", ajoute une seconde.

Des cours de plongée

Il faudra tout de même être patient. Leur évacuation compliquée pourrait prendre des semaines. À cause de la montée des eaux, le seul moyen de sortir de la grotte est la plongée. Au moins quatre kilomètres à parcourir dans une eau boueuse, or ces adolescents sont affaiblis et ne savent pas nager. L'opération de sauvetage s'organise, des vivres leur ont été envoyés. Des masques et des bouteilles d'air comprimé vont être acheminés pour commencer les cours de plongée.

Le JT

Les autres sujets du JT