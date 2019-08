Indonésie : les déchets, une mine d'or pour les villageois

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

À Bangun, en Indonésie, les détritus sont partout. Chaque jour, une quarantaine de camions larguent des plastiques venus d'Occident. Une situation inquiétante pour l'environnement, mais les villageois y trouvent leur compte. La plupart trient les plastiques qu'ils revendent ensuite à des entreprises de recyclage. Aujourd'hui, le gouvernement veut limiter les importations de déchets alors ils sont inquiets.

Trop de plastique dans l'océan

"J'ai trois enfants à l'université et tout cela a été possible grâce à mon travail dans les déchets depuis 18 ans", explique un habitant. Depuis que la Chine a interdit l'importation de certains déchets, l'Indonésie est devenue la nouvelle destination des plastiques occidentaux. Le pays en importe 35 000 tonnes par mois. Une mine d'or que Bangun ne veut pas voir disparaître. Mais pour les défenseurs de l'environnement, c'est un vrai danger. L’Indonésie rejette entre 500 000 et 1,5 million de tonnes de déchets dans l'océan chaque année. Le pays s'est engagé à diviser ses rejets dans l'eau par trois d'ici cinq ans.

Le JT

Les autres sujets du JT