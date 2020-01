VIDEO. En Australie, la situation vire au cauchemar climatique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Incendies, grêle, poussière… En à peine deux mois, l'Australie a subi une succession d'événements climatiques extrêmes. 2019 a été l'année la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée en Australie, créant ainsi des conditions parfaites pour la sécheresse et les incendies. En janvier, deux violents orages se sont abattus sur la côte du sud-est. Cela a provoqué l'arrivée de la grêle et de la pluie.

La situation vire alors au cauchemar climatique : la terre est souvent trop sèche pour absorber les pluies torrentielles. Des vents violents nés des orages provoquent de gigantesques nuages de poussière. Les changements brusques de conditions météorologiques sont fréquents en Australie mais le changement climatique les aggrave.