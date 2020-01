Pluie de sauterelles, volcan en éruption... L'actualité de la semaine du 12 janvier en images

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Quelles sont les photos qui ont marqué la semaine ? Comme un petit miracle, le wallaby, cousin du kangourou, a déniché une carotte. Un met pourtant inespéré sur cette terre d'Australie ravagée par les incendies. C'est l'une des images fortes de cette semaine du 12 janvier 2020. En réalité, pas de miracle. Les carottes ont été jetées d'un avion par les employés des parcs nationaux pour aider les animaux rescapés à survivre.

De la fumée aux Philippines et au Liban

En Somalie, le ciel fut moins clément cette semaine. Il a déversé des sauterelles par milliers. Face à ces insectes voraces, des fermiers impuissants. 70 000 hectares de culture ont ainsi été détruits. Comme on ne peut rien y faire, la vie continue. Pendant que le volcan Taal aux Philippines crache ses tourbillons de lave et un déluge de cendre, qui dans les villes s'abat sur les routes et les hommes, au Liban, une fumée noire et épaisse monte du bitume. Des pneus brûlés sur les axes routiers, voici l'acte de désespoir des manifestants face au vide politique qui mine le pays depuis trois mois.

