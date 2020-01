Incendies en Australie : la pluie tant attendue est enfin arrivée

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Elle est enfin tombée. Après quatre mois d'incendies, la pluie est de retour dans l'est de l'Australie depuis jeudi 16 janvier. Ces quelques centimètres d'eau sont synonymes de répit pour les pompiers mis a rude épreuve. À Melbourne et Sydney, les parapluies sont de sortie après des jours à suffoquer dans un épais nuage de fumée, la pluie est un soulagement pour les habitants. "On a eu tellement besoin de cette pluie, on a eu une telle sécheresse ces derniers jours", indique une Australienne interrogée par France 2.

Des koalas toujours vulnérables

En Nouvelle-Galles du Sud, une rivière est sortie de son lit en quelques heures, une région jusque-là en proie aux flammes. Dans un zoo, l'eau s'est engouffrée si rapidement que les employés n'ont rien pu faire. Il a fallu évacuer ses résidents : deux koalas sauvés in extremis, menacés une fois encore par une nature déchaînée.