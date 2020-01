Incendies en Australie : "J'ai passé ma vie ici, mais je n'ai jamais senti un air aussi toxique, plein de fumée et de cendres"

Au lendemain d'une journée particulièrement violente sur le front des incendies, marquée notamment par un 24e décès samedi, le sud-est de l'Asutralie se réveille dimanche dans un épais brouillard, comme à Canberra, la capitale.

L'Australie est toujours sous haute surveillance, alors que les feux continuent de ravager le sud-est du pays. Dimanche 5 janvier, un épais manteau ocre recouvrait la ville de Canberra, la capitale, où la qualité de l'air est la pire au monde.

Dans les rues désertées, seuls quelques habitants, comme John, s'y aventurent, à la recherche d'un masque anti-particules. "Je n'ai jamais rien vu de tel. Pourtant j'ai passé ma vie ici, mais je n'ai jamais senti un air aussi toxique, plein de fumée et de cendres. Mon nez est bouché et ma gorge me gratte", souffle-t-il.

C'est comme du brouillard, mais ça n'en est pas. C'est de la fumée, partout. C'est une chance si vous voyez à plus de 30 mètres !John, habitant de Canberraà franceinfo



Anita elle aussi parcoure toutes les pharmacies en quête de masques, une serviette sur la bouche. "Je suis asthmatique, donc ce n'est pas bon. Je ne devrais pas rester dehors trop longtemps", explique l'Australienne, lunette sur les yeux, pas pour se protéger du soleil, dit-elle, mais pour essayer d'éviter les fumées.

Une voiture recouverte de cendres à Canberra, la capitale d'Australie, dimanche 5 janvier 2020. (GAELE JOLY / RADIO FRANCE)