Incendies en Australie : alerte aux orages de feu

En Australie, la température devrait de nouveau grimper au cours du week-end du samedi 11 et dimanche 12 janvier. Ces fortes chaleurs font craindre une aggravation des incendies. Les feux finissent par s'alimenter eux-mêmes. Ils donnent lieu à des phénomènes météorologiques qu'on appelle des orages de feu, leurs éclairs sont dévastateurs.

Des éclairs très violents

Ce sont des monstres de fumée aux dimensions gigantesques. Un phénomène rare qualifié par la Nasa de dragons des nuages. Les incendies et la chaleur extrême engendrée par les feux donnent naissance à un nuage XXL pouvant grimper à plus de 15 km d'altitude. À cette hauteur, l'air chaud rencontre des particules plus froides. Le nuage se charge alors en électricité, provoquant la foudre et déclenchant des feux dans des zones alors épargnées, car ces éclairs très violents sont rarement accompagnés de pluie. Ils tombent donc sur des sols secs donc facilement inflammables.

