Des pompiers français sont arrivés en Australie : "On vient pour voir comment on peut les aider"

Cinq experts français des pompiers et de la sécurité civile ont atterri jeudi 9 janvier à Canberra pour une mission d'appui, alors que l'Australie est confrontée à des feux dévastateurs.

"Si on peut apporter un petit appui, si petit qu'il puisse être..." Dans sa tenue de sapeur-pompier, le lieutenant-colonel Nicolas Coste arrive du Gard. Il fait partie des cinq experts français missionnés par le ministère de l'Intérieur pour aider à lutter contre les gigantesques feux de forêts qui ravagent l'Australie. A leur arrivée à l'aéroport de Canberra, jeudi 9 janvier, les cinq hommes insistent : ils sont là en toute humilité, pour proposer leur expertise en matière de lutte aérienne ou de lutte préventive contre les incendies.

Le lieutenant-colonel Nicolas Coste est spécialisé dans la pratique des feux tactiques, ou "brûlage dirigé" : "Le principe consiste en fait à supprimer du combustible face à un incendie qui se propage en allumant des feux que l'on contrôle, bien évidemment. L'incendie, lorsqu'il atteint cette zone-là, peut s'arrêter de lui-même tout seul."

"Y voir plus clair" avant d'envoyer des renforts

L'expert des moyens aériens, c'est le colonel Pierre Schaller, commandant d'opération de secours depuis une trentaine d'années. "La question qu'on peut se poser c'est de voir si, dans le cadre d'une aide européenne, on pourrait envisager un détachement aérien. C'est extrêmement complexe à monter compte tenu des surfaces en jeu et compte tenu des distances de projection par rapport à l'Europe. Mais on essaye justement d'y voir plus clair."

Pour le chef de mission, le colonel Bruno Ulliac de la sécurité civile, la France a de l'expertise à offrir, même aux impressionnants soldats du feu australiens. "On a dans cette équipe des gens qui ont une grande expérience des feux de forêts, qui sont originaires des départements du Sud et qui ont géré d'énormes opérations. On a une équipe pluridisciplinaire dans le domaine du feu de forêt, que ce soit sur la composante terrestre, avec les troupes au sol, sur la composante tactique d'organisation, et sur la composante aérienne."

Les pompiers australiens ont fait un travail remarquable. On vient surtout pour voir comment on peut les aider.Colonel Bruno Ulliacà franceinfo

"On n'est malheureusement pas à la fin de cette saison feux de forêts, ajoute le colonel Ulliac. Il est possible que ça s'aggrave que ça continue et on pourrait être amenés à leur apporter une aide avec des personnels qui viendrait de métropole." Une centaine de pompiers, selon le gouvernement, pourraient faite le voyage ces prochaines semaines si l'Australie en fait la demande.