Australie : l'aide s'organise et les renforts arrivent

Sur une route australienne de Batlow, en Nouvelle-Galles du Sud, se trouvent des carcasses de centaines de vaches et de moutons, tués par les incendies du week-end du 4 et 5 janvier. La mobilisation est désormais générale. 3 000 réservistes de l'armée australienne ont été appelés pour renforcer les secours. L'Australie vit son plus grand déploiement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale.

2 milliards de dollars d'aide du Commonwealth

Alors les autorités tentent d'attaquer le front des incendies par la mer, avec des porte-hélicoptères par exemple. L'organisation du Commonwealth, composée des anciennes colonies britanniques, annonce une aide exceptionnelle. "Le Commonwealth va débloquer une aide initiale de 2 milliards de dollars ces deux prochaines années. Ça commence dès maintenant pour soutenir les efforts de reconstruction partout dans le pays", souligne Scott Morrison, le Premier ministre australien. Dans les aéroports arrivent les premiers secours du Canada et des États-Unis.

