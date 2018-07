Thaïlande : le retour en héros des sauveteurs des enfants coincés dans la grotte inondée

Après plus de deux semaines de recherches et d'opérations périlleuses pour sauver les 12 enfants et leur entraîneur coincés dans la grotte de Tham Luang, dans le nord de la Thaïlande, les sept anciens militaires, et aujourd'hui réservistes, de la marine thaïlandaise ont été accueillis en héros à leur retour à Bangkok, jeudi 12 juillet.

Un hommage au plongeur mort pendant les opérations de secours

Ils ont tenu à rendre hommage à l'un de leurs collègues, Saman Kunont. Le plongeur est mort le 6 juillet en portant secours aux enfants. Il a perdu conscience sur le chemin du retour après avoir placé des réservoirs d'oxygène dans la grotte. "On était huit avec Saman. Il aurait dû revenir le 6 juillet, mais c’est le jour où il est mort. Le héros, c’est lui", a confié Panchakat, réserviste de la Thaï Navy Seal.

Lui et ses hommes s'occupaient de l'équipement et de l'apport de la nourriture aux enfants pris au piège dans la grotte.