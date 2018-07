Grotte en Thaïlande : dernière phase d'évacuation

À l'hôpital de Mae Saï (Thaïlande), les huit premiers adolescents évacués de la grotte commencent à reprendre des forces. Tous sont arrivés en hypothermie, épuisés, mais sans problème médical majeur. Les médecins les tiennent encore en quarantaine de peur qu'ils ne contractent des infections. Mardi 10 juillet, le troisième jour d'évacuation a commencé : à la mi-journée (heure française), deux adolescents ont été évacués. Le plan se déroule comme prévu. Les deux derniers enfants ainsi que les deux plongeurs et le médecin qui les accompagnent depuis leur découverte devraient être évacués dans les heures qui suivent.

12 ados fans de foot

Ils étaient 12 adolescents coincés dans cette grotte depuis plus de quinze jours. Le plus jeune n'a que 11 ans et fera partie du groupe évacué le troisième jour. Il rêve de devenir footballeur professionnel. Il pourra sans doute regarder la finale de la Coupe du monde avec le reste de son équipe, mais à l'hôpital.

