Grotte de Thaïlande : bientôt à l'air libre

En Thaïlande, les ambulances sont prêtes et le dispositif est en place pour la dernière phase de l'opération évacuation de la grotte. D'ores et déjà, trois des cinq derniers enfants et leur entraîneur encore coincés ont été sauvés ce matin. 19 plongeurs ont été envoyés aujourd'hui, le 10 juillet. "Si tout se passe comme prévu, tous les enfants et l'entraîneur, ainsi que le médecin et les sauveteurs qui étaient restés avec eux dès le premier jour, sortiront ensemble aujourd'hui", a déclaré Narongsak Osotthanakorn, le chef de la mission de sauvetage.

Au moins une semaine de quarantaine

Tous rejoindront leurs huit autres camarades dans un hôpital de Chiang Rai (Thaïlande) où ils resteront en quarantaine sous surveillance pendant au minimum une semaine ; le temps de s'assurer qu'ils ne développent aucune infection. Si tout se déroule comme prévu, cette journée sera l'épilogue d'une histoire rocambolesque qui a tenu toute la planète en haleine depuis 17 jours.

