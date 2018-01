Environnement : le Mékong en péril

Au Cambodge, la vie des pêcheurs s'organise autour du Mékong. Mais au fil des ans, leurs prises s'amenuisent. "Il n'y a plus autant de poissons, mais on continue de pêcher parce qu'on n'a pas d'autre métier. On n'a pas de terre à labourer donc on vit sur un bateau toute notre vie", témoigne Sles Hiet, pêcheur.

Les barrages, un impact sur l'environnement et les populations

Le Mékong, long de 4 800 kilomètres, traverse six pays. Ce fleuve nourrit 60 millions de personnes. Depuis quelque temps, les stocks de poissons diminuent dangereusement. "Certains disent que c'est à cause de la construction des barrages, mais je ne sais pas vraiment", commente Y Ya, un autre pêcheur cambodgien. La Chine compte six barrages sur le cours supérieur du Mékong, onze autres sont prévus. Pékin n'a jamais mesuré l'impact global sur l'environnement et les populations. Face à la superpuissance régionale, les pays du sud ne font pas le poids, encore moins les pécheurs cambodgiens.