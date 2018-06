Australie : des étudiants se déguisent en nazis et en membres du Ku Klux Klan, ils provoquent un tollé

Ils étaient conviés à une "soirée politiquement incorrecte" dans un pub de la ville de Wagga Wagga (Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Australie). La Chart Sturt university a condamné cet événement et annoncé une enquête.

Pour fêter la fin de leur semestre, des étudiants australiens ont organisé une "soirée politiquement incorrecte", rapporte vendredi 15 juin le Sydney Morning Herald (en anglais). "Trouvez-vous une tenue qui vous mettrait légalement dans la merde", était-il écrit dans la description de l'événement sur Facebook, à destination des étudiants de la Charles Sturt University, située dans la ville de Wagga Wagga (Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Australie) .

University student party features Nazi, Ku Klux Klan and blackface costumes https://t.co/jTGWOPzUrL — The Sydney Morning Herald (@smh) 15 juin 2018

Les organisateurs ont été entendus : sur les réseaux sociaux, on a pu voir des jeunes déguisés en nazis, en membres du Ku Klux Klan (organisation américaine ouvertement ségrégationniste qui milite pour la suprématie blanche) et en Noir via un "blackface", d'autres encore vêtus d'un pyjama à rayures avec une étoile où l'on peut lire "Juden"...

Sur Facebook, la Charles Sturt University a réagi, indiquant qu'elle "ne tolérera pas ces comportements offensants" : "Cela ne reflète pas les valeurs de notre université et nous condamnons fermement ces actions." Par ailleurs, l'université "est en train d'enquêter sur ces incidents et publications sur les réseaux sociaux." La page Facebook où ont été postées les photos a reçu par ailleurs un grand nombre de commentaires négatifs.