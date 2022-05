Australie : "La défaite du Premier ministre Morrison me convient très bien", savoure Jean-Yves Le Drian en quittant le ministère des Affaires étrangères

Sans rancune. Le ministre sortant des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est réjoui, samedi 21 mai, de la défaite du Premier ministre australien, Scott Morrison, chassé du pouvoir par les travaillistes. Ce résultat "me convient très bien", a-t-il lâché, avec malice, lors de la passation de pouvoir avec sa successeure, Catherine Colonna, suscitant les rires de l'assistance réunie au Quai d'Orsay.

"Les actes posés à l'égard de la France (...) étaient d'une brutalité, d'un cynisme et, je serais quand même tenté de dire, d'une forme d'incompétence notoires, et ça me fait plaisir de vous le dire ce soir", a-t-il lâché. "J'espère que nous pourrons renouer avec l'Australie un dialogue franc et constructif dans l'avenir."

En 2021, Scott Morrison avait suscité la colère de Paris en sabordant subitement un contrat de livraison de sous-marins français d'une valeur de 56 milliards d'euros, préférant se fournir auprès de Washington et Londres.