Boxe : Manny Pacquiao récupère son titre mondial

La légende philippine Manny Pacquiao a retrouvé un peu de la fougue de sa jeunesse pour récupérer son titre WBA des poids welters en mettant KO le champion en titre, l'Argentin Lucas Matthysse, à la septième reprise, dimanche 15 juillet à Kuala Lumpur (Malaisie).

L'Argentin de 35 ans, gros puncher surnommé "La Machine" et qui semblait pourtant légèrement favori avant le combat, n'a pu suivre le rythme de son adversaire s'est à nouveau effondré au 5e round.

Une soixantième victoire

"Je suis surpris de l'avoir mis KO si tôt", s'est réjoui Pacquiao, qui n'avait plus gagné avant la limite depuis neuf ans. "Je suis surpris d'avoir réussi à l'envoyer au tapis au 3e, puis au 5e et enfin au 7e round. Cela faisait longtemps que je n'avais plus réussi cela, j'étais vraiment au top aujourd'hui".

Il s'agit de la 60e victoire de "Pac-Man", la 39e par KO (pour 7 défaites et 2 nuls). Un succès qui devrait le pousser à poursuivre sa carrière au-delà de son 40e anniversaire, qu'il fêtera en décembre.