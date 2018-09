Birmanie : le cargo "fantôme" avait rompu ses amarres lors de son remorquage vers un site de démantèlement

La marine birmane a retrouvé le second navire, "l'Indépendance", et ses treize membres d'équipage indonésiens, à 80 kilomètres de là.

Le mystère du cargo "fantôme" a été résolu ! L'embarcation, découverte fin août par des pêcheurs en mer d'Andaman était en fait un cargo indonésien en cours de remorquage vers un site de démantèlement lorsque les amarres ont rompu par mauvais temps, a annoncé la marine birmane, samedi 1er septembre.

Le Sam Rataulangi PB 1600, dont le nom est inscrit en grosses lettres sur la coque, avait été localisé cette semaine "coincé sur un banc de sable", sans marchandises ni équipage à bord, à 11 kilomètres au large de Rangoun. Des militaires birmans sont montés à bord et découvert "deux câbles" à sa proue, laissant penser que le navire avait dû être remorqué et que les amarres avaient rompu.

Le navire remorquant le cargo "fantôme" retrouvé à 80 km de l'épave

L'analyse des relevés des radars côtiers a ensuite montré le déplacement de deux navires, dimanche et lundi dernier, sur les fleuves Yangon et Sittaung en direction de l'océan. Sur ces bases, la marine a retrouvé le second navire, l'Indépendance, et ses treize membres d'équipage indonésiens, à 80 kilomètres de là.

Le navire indonésien avait quitté Jakarta le 13 août, remorquant le Sam Rataulangi vers un site de démantèlement de bateaux au Bangladesh, pays réputé pour ces sites illégaux qui servent à récupérer les métaux.