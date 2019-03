Nouvelle-Zélande : l'autorisation du port d'arme en question

Nos journalistes se sont rendus à Gun City, l'un des plus gros magasins d'armes de Nouvelle-Zélande, à Christchurch. À l'intérieur, des armes de chasse, des fusils semi-automatiques en vente libre. La Nouvelle-Zélande compte 1,5 million d'armes pour 5 millions d'habitants, soit une arme pour 4 habitants en moyenne. C'est l'un des taux les plus élevés du monde.

Une licence pour pouvoir tirer

Pour pouvoir utiliser une arme, il faut une licence délivrée après une entrevue avec la police : "On m'a demandé si j'étais violent, si j’avais un casier judiciaire. On a interrogé ma compagne actuelle pour savoir si j'étais quelqu'un de violent. J'ai dû également faire appel à deux témoins de moralité qui me connaissait très bien", raconte un homme qui vient d'acheter une arme. Mais certains reconnaissent que les contrôles sont insuffisants. Les armes ne sont d'ailleurs jamais enregistrées. La Première ministre du pays a annoncé après l'attentat que la réglementation sur les armes doit être modifiée.

