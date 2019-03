Nouvelle-Zélande : au moins 49 morts à la suite d'une attaque terroriste dans deux mosquées

Dans les rues de Christchurch (Nouvelle-Zélande), on peut entendre les sirènes d'une dizaine d'ambulances. Les policiers arrivent en urgence pour intervenir. Des fusillades viennent d'éclater dans deux mosquées du centre-ville, bondées en ce vendredi de prière. Certains rescapés sont en sang. "À un moment, j'ai entendu un énorme bruit, c'était un coup de feu, puis un deuxième, alors je me suis mis à courir, et j'ai vu des gens par terre", explique un témoin.

Un terroriste australien

"En sortant on s'est caché derrière et sous les voitures, les coups de feu continuaient alors on a sauté par-dessus des barrières", relate un second témoin. Les blessés sont amenés à l'hôpital. La police a procédé à plusieurs arrestations. "Quatre personnes sont en détention, les assaillants ont été interpellés par la police locale", précise Mike Bush, de la police de Nouvelle-Zélande. Selon la Première ministre, le tireur est un terroriste extrémiste australien.

Le JT

