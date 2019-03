Nouvelle-Zélande : attentat contre deux mosquées

Des fidèles musulmans terrassés par la douleur. En pleine prière du vendredi, deux mosquées ont été attaquées, le 15 mars 2019. La Nouvelle-Zélande est frappée par le terrorisme. Il est 13h40 dans le centre-ville de Christchurch quand un homme arrive à la mosquée Masjid Al Noor. À l'avant, et dans son coffre : un arsenal de guerre. Dès l'entrée de la mosquée, il ouvre le feu pendant de très longues minutes.

À l'intérieur, le tireur cible les croyants : des hommes, des femmes et des enfants sont touchés. Méthodiquement, et en proférant des insultes racistes, il déambule dans chaque salle de prière. Des dizaines de fidèles sont alors présents. Une quarantaine de personnes sont tuées et une dizaine d'autres sont blessées dans cette première mosquée. Quelques minutes plus tard, une autre fusillade éclate dans une autre mosquée à 5km de là. Là encore, sept personnes sont tuées par balles.

