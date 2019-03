Les Néo-Zélandais expriment leur soutien à la communauté musulmane

Ce samedi est le jour de l'émotion et du recueillement dans toutes les grandes villes du pays. À Christchurch, des centaines de personnes sont venues déposer des bouquets sur les lieux de l'attentat. La mairie avait permis aux habitants de cueillir les fleurs des jardins publics. Tous répètent la même phrase, "this is not us", à savoir "ce n'est pas nous", ce n'est pas ça la Nouvelle-Zélande.

Des familles réfugiées

Des marques de sympathies ont été constatées, des dizaines de personnes sont venues apporter de la nourriture halal à destination des familles et des amis des victimes actuellement prises en charge par la Croix-Rouge et qui attendant depuis des heures. Ces familles sont souvent issues de familles de réfugiés, de pays comme l'Irak, l'Afghanistan ou encore la Syrie et qui espéraient trouver ici un pays pacifique et tranquille.

