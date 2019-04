« Gloire à Allah - Trafalgar Square C’est un cauchemar, c’est pas possible ». « Cela montre le degré de soumission de la société occidentale ». Voilà plusieurs jours que, sur Twitter, plusieurs utilisateurs commentent ainsi une vidéo tournée récemment dans le centre de Londres. Dans des messages partagés parfois plusieurs centaines de fois. Que voit-on, et qu’entend-on dans cette vidéo, qui a effectivement été tournée le 21 mars dernier en plein centre de Londres sur Trafalgar Square ? Un appel à la prière, ou «Adhan», récité devant plusieurs centaines de personnes, comme on l’entend généralement dans les pays à majorité musulmane.

L’entend-on désormais régulièrement dans les rues de Londres, comme semblent le sous-entendre ces tweets ? Pas du tout. Cet appel à la prière massif a été effectué dans un contexte bien particulier. Puisqu’il s’agissait d’une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, où 50 musulmans ont été tués par un terroriste d’extrême droite. Sur son site, le New Zealand Herald raconte le déroulé précis de cette cérémonie d’hommage. Un message de la maire de la ville de Christchurch a d’abord été lu avant, donc, l’appel à la prière lancée par un membre de la communauté musulmane londonienne. Puis l'hymne néo-zélandais a été chanté, avant que la cérémonie ne se termine sur un haka, du nom de cette célèbre danse rituelle effectuée notamment par les rugbymen néo-zélandais avant chacun de leur match.

Cela n’a donc rien à voir avec une quelconque «soumission» de la société occidentale...

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

