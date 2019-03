Attaque terroriste à Christchurch : la Nouvelle-Zélande, un pays meurtri

Il est 13h40 en Nouvelle-Zélande quand le pays est touché par deux fusillades dans des mosquées à Christchurch. Le pays, sous le choc, est dans l'effroi. "Ce que je peux dire, c'est qu'il est clair que c'est un de jours les plus sombres pour la Nouvelle-Zélande. C'est un acte de violence extraordinaire et sans précédent", a déclaré la Première ministre néozélandaise. Des scènes de terreur et une ville meurtrie.

Soutiens sur les réseaux sociaux

"La ville est en état de siège, mais maintenant cela commence à se débloquer, ils ont laissé les parents venir chercher leurs enfants dans les écoles", explique Martine Marshall-Durieux, consule honoraire de France à Christchurch. Un cauchemar qui fait réagir les Néozélandais sur les réseaux sociaux, comme l'équipe de Rugby des All-Blacks, qui envoie toutes ses pensées aux personnes touchées par la tragédie. L'un de ses joueurs emblématiques, très ému, a même enregistré une vidéo.

