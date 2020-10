Haut-Karabakh : la moitié de la population de la région déplacée par les combats avec l'Azerbaïdjan

La région, peuplée de 140 000 habitants à 99% d'Arméniens, est la cible de tirs venus de l'Azerbaïdjan.

Drame humanitaire. La moitié de la population du Haut-Karabakh, soit 70 à 75 000 personnes, a été déplacée par les combats entre ce territoire séparatiste peuplé d'Arméniens et l'Azerbaïdjan, a indiqué mercredi 7 octobre le médiateur de cette république autoproclamée.

"Selon nos estimations préliminaires, environ 50% de la population a été déplacée, dont 90% des femmes et des enfants", a précisé le médiateur qui est chargé des questions de défense des droits des civils en temps de guerre. Ils "ont été déplacées soit à l'intérieur d'Artsakh [le nom arménien du Haut-Karabakh], ou alors sont devenues des réfugiés, se déplaçant vers d'autres lieux sûrs" hors des frontières du territoire, a-t-il dit.

Tirs répétés de roquettes

Le Haut-Karabakh est peuplé d'environ 140 000 habitants, à 99% des Arméniens ethniques. Les autorités locales et l'Arménie accusent l'Azerbaïdjan, depuis la reprise des hostilités le 27 septembre, de viser les civils, en particulier à Stepanakert, la capitale, peuplée d'ordinaire de 50 0000 personnes. Cette ville est visée, plus particulièrement depuis vendredi, par des tirs répétés de roquettes, ayant forcé la majorité de la population à la fuite et ceux qui sont restés à se terrer dans les caves.

L'Azerbaïdjan affirme aussi être visé par des tirs délibérés sur sa population civile, mais n'a pas indiqué dans l'immédiat combien ont fui. Stepanakert, a de nouveau été la cible de bombardements pendant toute la nuit de mardi à mercredi, puis vraisemblablement de frappes de drones dans la matinée.

A intervalles réguliers, presque toutes les heures, les sirènes d'alerte ont résonné dans la ville, plongée dans une obscurité quasi-totale. S'ensuivaient à chaque fois une succession de lourdes explosions, dont il n'était pas possible de déterminer avec exactitude la nature : roquette, missile, obus d'artillerie ou bombardement aérien. Selon un habitant, il s'agit de la nuit de bombardements la plus intense depuis le weekend.