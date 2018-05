Arménie : la jeunesse veut y croire

Victoria Aleksanyan est réalisatrice et arménienne ; elle vit à New York (États-Unis) depuis six ans : "Je me suis rendu compte que j'avais laissé quelque chose en Arménie et qu'il fallait que je revienne", confie-t-elle. "Il y avait quelque chose de troublant en moi qui grandissait. Il fallait que je vienne pour raconter des histoires sur l'Arménie". Comme elle, plus de 10% des Arméniens ont quitté leur pays en dix ans.

900 000 Arméniens nés en Arménie vivent à l'étranger

Alors les jeunes attendent beaucoup de la révolution de velours et de leur nouveau leader, élu Premier ministre, Nikol Pachinian. Rebecca Topakian est une Française d'origine arménienne. Ces changements la poussent à rester dans ce pays que ses grands-parents ont dû fuir : "Tous les Arméniens partent parce qu'ils en ont marre de ce système, du gouvernement, du manque d'opportunités, explique-t-elle. Et là, le fait que les choses changent, ça me donne encore plus envie de participer à un pays qui est aussi en construction de sa politique et de son indépendance". Aujourd'hui, 900 000 Arméniens nés en Arménie vivent à l'étranger.