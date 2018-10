VIDEO. "S'il vous plaît ne me tuez pas", l'ex président péruvien Fujimori supplie les autorités de ne pas le renvoyer en prison

Depuis son lit d'hôpital, Alberto Fujimori estime qu'un retour en prison reviendrait à "une condamnation à mort".

L'ex-président du Pérou Alberto Fujimori a supplié les autorités de ne pas le renvoyer en prison dans une vidéo publiée sur Twitter, jeudi 4 octobre. Après avoir vu sa grâce annulée par la justice la veille, l'ancien chef d'Etat a enregistré un message depuis son lit d'hôpital, en déclarant que le renvoyer en prison reviendrait à le tuer.

Por favor no me maten... pic.twitter.com/UpwFB8Hbs3 — Alberto Fujimori (@albertofujimori) 4 octobre 2018

"Je veux demander au président de la République, aux juges : s'il vous plaît, ne me tuez pas. Si je retourne en prison, mon coeur ne va pas le supporter, il est trop faible. Ne me condamnez pas à mort, je n'en peux plus", a déclaré l'ancien chef de l'Etat, 80 ans, dans une vidéo enregistrée sur son lit d'hôpital.

Une figure aussi adulée que détestée

La justice péruvienne a annulé mercredi la grâce accordée fin 2017 à Alberto Fujimori, condamné pour crimes contre l'humanité, et a ordonné son arrestation, ravivant la controverse autour de cette figure aussi adulée que détestée. Dans la foulée, l'ancien président a été admis à l'hôpital après "avoir souffert d'une décompensation avec une accélération du rythme cardiaque", a dit à la presse dans la nuit son médecin, Alejandro Aguinaga.

Alberto Fujimori, qui a dirigé le Pérou d'une main de fer de 1990 à 2000, avait été reconnu coupable d'avoir commandité deux massacres perpétrés par un escadron de la mort en 1991-1992. Cette libération anticipée au bout de 12 ans décidée par l'ancien président Pablo Pedro Kuczynski a déclenché une crise politique et de vives protestations d'organisations de défense des droits de l'homme et des victimes de la répression du régime Fujimori.