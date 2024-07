Un accident de la route fait au moins 22 morts en Bolivie

C'est le plus grave accident survenu dans le pays depuis le début de l'année. Une collision entre un camion et un autobus sur une route très touristique des Andes en Bolivie a fait au moins 22 morts, a annoncé la police, samedi 20 juillet. Seize personnes ont également été blessées. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Chili voisin a déploré la mort de l'un de ses ressortissants, ajoutant que cinq autres avaient été blessés.

Le choc s'est produit sur une route commerciale et très touristique reliant la Bolivie au nord du Chili, près de Santiago de Callapa, à 154 kilomètres au sud-ouest de la capitale La Paz. Il s'agit, selon les autorités, de l'accident le plus meurtrier en Bolivie depuis le début de l'année 2024 et celui du 4 avril, qui a tué 14 personnes et fait deux blessés. Le bus accidenté se dirigeait vers le Chili, a dit le responsable de la police de la route bolivienne Nilo Torrico à la chaîne de télévision Unitel.

Il a aussi expliqué que, d'après les premières investigations, le chauffeur du camion a effectué une manœuvre irrégulière, envahissant la voie opposée pour tenter de dépasser une voiture. "Dans ces endroits, vous ne pouvez pas dépasser. Ce camion a effectué cette manœuvre interdite et à cause de cela, nous avons ce malheureux accident", a-t-il déploré.