Argentine : le sous-marin "San Juan" enfin localisé

La nouvelle a été annoncée dans la nuit de vendredi 16 à samedi 17 novembre aux familles des marins, hébergées depuis des mois dans cet hôtel de Mar del Plata, au nord de l'Argentine, provoquant des larmes, de la colère et même parfois de l'incrédulité. L'épave du sous-marin ARA San Juan a été localisée à 400 km de la Patagonie, au fond de l'océan Atlantique.

L'épave retrouvée par un robot sous-marin américain

C'est l'épilogue d'un drame et d'une longue attente commencée il y a tout juste un an, le 15 novembre 2017. Le San Juan remonte alors du sud de l'Argentine vers sa base de Mar del Plata, au nord, quand il disparaît avec 44 marins à bord. Durant plusieurs semaines, des navires et des avions vont mener des recherches, en vain. C'est finalement un robot sous-marin américain qui a retrouvé le bâtiment au fond de l'océan. L'observation de l'épave pourrait permettre de connaître la cause de l'accident. C'est ce qu'attendent toujours les familles des 44 marins disparus, réunies jeudi 15 novembre pour un hommage à l'occasion du premier anniversaire de leur disparition.

