Séisme en Haïti : les habitants de l'île attendent l'aide humanitaire

En Haïti, six jours après le séisme qui a fait plus de 2 200 morts, les habitants attendent l'arrivée de l'aide humanitaire. Près de 600 000 personnes en auraient besoin, selon les autorités.

Depuis six jours, les habitants des Cayes (Haïti) sont obligés de fouiller les décombres avec des moyens dérisoires, dans le but de retrouver le corps de nouvelles victimes. "Vous sentez, c'est ça l'odeur de la mort, personne ne devrait mourir comme cela", raconte un habitant de l'île, désemparé. 50 000 habitations ont été dévastées et autant de maisons endommagées. La plupart des sinistrés dorment désormais dans des tentes de fortune.

Une situation catastrophique

L'hôpital de la ville est débordé par l'afflux de blessés, certains très grièvement. Ces derniers sont contraints de s'allonger sur des matelas ou bien sur le sol. Lits, médecins, médicaments, il manque de tout cela pour soigner les habitants de l'île. Derrière les grilles de l'aéroport, les gens affamés réclament de la nourriture. "Nous apportons beaucoup de médicaments et de matériels médicaux, nous voulons que les gens puissent se soigner", raconte Monte Oitker, humanitaire pour l'ONG Bourse du samaritain.