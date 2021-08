Le bilan du séisme en Haïti s'alourdit à plus de 1 900 morts et près de 10 000 blessés

Le bilan provisoire du séisme de magnitude 7,2 qui a frappé samedi 14 août le sud-ouest d'Haïti s'est alourdi mardi à 1 941 morts et plus de 9 900 blessés, selon les services de protection civile du pays. Les autorités ont lancé un appel aux dons de sang pour secourir ces derniers. Plus de 60 000 maisons ont été détruites.

Au calvaire des sinistrés qui dorment dehors s'ajoutent les averses charriées par la tempête tropicale Grace. Les précipitations risquent par endroits de provoquer "des inondations majeures", selon le Centre américain des ouragans, basé à Miami. Dans ces conditions, les autorités haïtiennes ont appelé à une "extrême vigilance" à l'égard des maisons fissurées, qui pourraient s'effondrer sous le poids de la pluie.

L'Union européenne a annoncé mardi qu'elle allait apporter une aide humanitaire d'un montant de trois millions d'euros à Haïti, pour répondre aux besoins des populations sinistrées.