Haïti : un pays maudit face aux catastrophes naturelles ?

Les blessés sont soignés dans la rue à Les Cayes, en Haïti. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux après le violent séisme qui a frappé l'île samedi 14 août. Le dernier bilan fait état de 1 300 morts et plusieurs centaines de disparus. L'histoire en Haïti semble bégayer après le tremblement de terre de 2010.

Une instabilité politique chronique

Haïti est situé sur l'île d'Hispaniola, à côté de la République dominicaine, et le contraste est saisissant entre les deux pays. L'un est le plus pauvre des Amériques alors que l'autre reçoit chaque année des milliers de touristes. Contrairement à la République dominicaine, les autorités haïtiennes ne savent pas gérer les conséquences des catastrophes naturelles parce que le pays vit une instabilité politique chronique. La violence est poussée à son paroxysme dans le pays avec des enlèvements quotidiens comme en avril dernier quand sept religieux ont été enlevés par un gang avant d'être relâchés 20 jours plus tard.