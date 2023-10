Présidentielle en Argentine : le ministre de l'Economie Massa et l'ultralibéral Javier Milei s'affronteront au second tour

Le candidat du bloc gouvernemental est arrivé en tête du premier tour (36,6%), malgré une économie en souffrance et une inflation record. Son rival, un candidat antisystème, a recueilli 30% des suffrages.

Temps de lecture : 1 min

Un ministre de l'Economie centriste, Sergio Massa, et un ultralibéral "antisystème" qui veut "tronçonner" l'Etat, Javier Milei, s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle en Argentine. Le candidat du bloc gouvernemental (centre-gauche) est arrivé en tête du premier tour avec 36,6% des voix, dimanche 22 octobre, selon l'Autorité électorale, avec plus de 97% des votes décomptés. Son rival, qui se définit lui-même comme "anarcho-capitaliste", a quant à lui recueilli 30% des suffrages.

Ce score confirme la percée de Javier Milei depuis son irruption sur la scène politique il y a deux ans, même s'il est en-deçà de ce que les sondages lui prédisaient. Auparavant polémiste à la télévision argentine, Javier Milei a déboulé en politique en 2021. Elu député à Buenos Aires, il a gagné rapidement en popularité grâce à ses propositions radicales et son fil rouge "dégagiste" contre une "caste parasite". Ses propositions, comme "tronçonner" l'Etat et "dollariser" l'économie – pour laisser le billet vert supplanter le peso – ont aussi semé le doute, voire l'inquiétude.

Pour être élu au premier tour, un candidat devait obtenir au moins 45% des voix, ou 40% mais avec 10% d'avance sur le deuxième. La candidate du bloc d'opposition (centre-droit) Patricia Bullrich, une ex-ministre de la Sécurité protégée de l'ancien président libéral Mauricio Macri (2015-2019), a été éliminée, avec 23,8%. Sergio Massa et Javier Milei disputeront le second tour le 19 novembre, en vue d'une investiture le 10 décembre.

Les Argentins ont voté dans un climat d'incertitude et d'inquiétude, comme rarement depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans, sur fond d'endettement chronique, d'inflation parmi les plus élevées au monde (138%), et d'une monnaie en dépréciation constante depuis deux ans. Sergio Massa a promis s'il est élu de convoquer "un gouvernement d'unité nationale", qui serait une première dans l'Argentine démocratique, et a lancé un appel aux radicaux, l'aile modérée de l'alliance d'opposition "à tous ceux qui partagent nos valeurs démocratiques".