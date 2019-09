"Tout est prioritaire" : des soldats français mobilisés aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian

Les troupes françaises sont arrivées samedi sur l'île d'Abaco, détruite à 90% par le passage de l'ouragan Dorian.

Près de deux semaines après le passage de l’ouragan Dorian, les îles du nord des Bahamas, Grand Bahama et surtout Abaco, sont complètement ravagées. L'immense majorité des habitants ont quitté l’île pour la capitale Nassau ou pour la Floride. C’est donc un territoire vide, détruit à 90%, que les troupes françaises, arrivées samedi 15 septembre à terre ont découvert. Ce contingent de 50 soldats, initialement en exercice avec 200 autres militaires allemands et néerlandais, est désormais chargé d’aider les Bahaméens.

"C'est bien pire qu'Irma"

Tables retournées, toits arrachés, fenêtres brisées, de nombreux gravats au sol… Les murs de l’école primaire d’Abaco ont tenu le choc, mais les salles de classes ont été, pour certaines, éventrées par l’ouragan. La première mission des forces françaises consiste à remettre sur pied le bâtiment.

"Nous sommes là pour déblayer, pour donner un peu de couleurs à cette école qui est dans un état misérable, explique le caporal Massimo du 17ème régiment du génie parachutiste. Mon régiment a opéré à Saint-Martin après l'ouragan Irma. En comparaison, c'est bien pire qu'Irma. Il n'y a plus aucune vie. Je pense qu'il faudra beaucoup plus de temps pour reviabiliser cette ville."

"Permettre à la population de revenir sereinement"

Les Français travaillent sous commandement hollandais. Le capitaine Thomas, du 33ème régiment d’infanterie et de marine déployé aux Antilles, dirige les opérations dans l’école. "Les objectifs sont de permettre à la population de revenir sereinement, énonce le militaire. Donc il y a le déblaiement mais aussi une partie de reconstruction, et de distribution d'aide humanitaire. Tout est prioritaire. Plus on a de bras, plus on a de personnes pour aider, plus on est utiles."

Les 250 soldats de la force internationale devaient rester initialement jusqu’à mercredi à Abaco, mais devant l'ampleur du travail à accomplir, le commandement hollandais a pris la décision de prolonger la mission de deux jours.