États-Unis : la Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Dorian

Stéphanie Desjars, l'envoyée spéciale de France Télévisions en Floride, se trouve dimanche 1er septembre à Fort Pierce, sur l'une des zones les plus exposées de la côte de Floride (États-Unis), l'une de ces zones basses qui feront partie des premières évacuées si l'ordre en est donné lundi. Il y a encore beaucoup de promeneurs sur la côte, mais l'inquiétude est très palpable.

Frigos remplis ou poudre d'escampette

"Vous savez, en Floride, on a l'habitude des ouragans, mais à partir d'une catégorie 4, on commence à s'inquiéter", lui a dit un résident américain. Dorian est un ouragan de catégorie 5 qui fait resurgir les images de désastre causées par Katrina et Andrew. La plupart se préparent en remplissant son frigo et se barricadent. D’autres ont choisi de plier bagage avant toute consigne officielle. Tous croisent les doigts pour que l'ouragan passe le plus loin possible au large des côtes et qu'il ne cause pas de catastrophe majeure en Floride.

