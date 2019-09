EN IMAGES. Les Bahamas dévastées après le passage de l'ouragan Dorian

Le cyclone a semé la mort sur cet archipel des Caraïbes, causant au moins sept décès et d'innombrables dégâts.

En deux jours, Dorian a semé le chaos sur les Bahamas. Cet archipel des Caraïbes tente de panser ses plaies, mercredi 4 septembre, tandis que l'ouragan, rétrogradé en catégorie 2, se dirige lentement vers la Floride voisine. Un bilan provisoire fait état d'au moins sept morts, a annoncé le Premier ministre bahamien, Hubert Minnis, précisant qu'il s'agissait d'"informations préliminaires". "Nous pouvons nous attendre à davantage de morts", a-t-il prévenu.

>> Ouragan Dorian : suivez en direct les opérations de secours aux Bahamas

Jusqu'à mardi, les îles Abacos et Grand Bahama, sur lesquelles Dorian s'est acharné avant de reprendre sa route destructrice, étaient complètement coupées du monde. Seules quelques photos et vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux, donnaient une idée des dégâts. Depuis, des photographes ont pu se déplacer sur l'archipel et constater la catastrophe. Entre les palmiers déplumés, les maisons éventrées et les carcasses de voitures semblant flotter, franceinfo revient en images sur le passage dévastateur de Dorian sur les Bahamas.