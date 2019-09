DIRECT. L'ouragan Dorian se dirige lentement vers la Floride, après avoir dévasté les Bahamas

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DORIAN

Boris Johnson, a perdu hier sa majorité, après la défection d'un élu conservateur. Puis il a subi un second camouflet avec l'adoption de la motion des opposants aux "no deal". Il se prépare aujourd'hui à une nouvelle épreuve de force qui pourrait déboucher sur des élections législatives anticipées.





Le bilan de l'ouragan Dorian est revu à la hausse. Il a dévasté l'archipel des Bahamas et provoqué la mort de sept personnes. Rétrogradé en catégorie 2, il se dirige désormais lentement vers les Etats-Unis.



Le Grenelle des violences conjugales s'est ouvert hier. Les discussions vont durer trois mois, mais le Premier ministre a déjà annoncé une série de mesures et de pistes de réflexion. Places d'hébergement, audit des commissariats, bracelet électronique… Voici les premières pistes du gouvernement.





L'Elysée a confirmé deux entrées au gouvernement : Jean-Paul Delevoye, comme haut-commissaire aux Retraites, délégué auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Jean-Baptiste Djebbari comme secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports.



• La légende Roger Federer, 3e mondial, a été éliminé par Grigor Dimitrov (78e) en quarts de finale de l'US Open (3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2.)