Le Pérou en état d'urgence après une explosion de cas du syndrome de Guillain-Barré

Ce syndrome provoquant une neuropathie aiguë paralysante, parfois jusqu'à la mort, est "en augmentation inhabituelle" selon le ministre péruvien de la Santé.

L'état d'urgence sanitaire va durer trois mois au Pérou. Signe de l'inquiétude provoquée par la recrudescence "inhabituelle" des cas de Guillain-Barré dans le pays. Le dernier bilan du ministère péruvien de la Santé, lundi 10 juillet, fait état de quatre morts et de 180 cas déclarés depuis janvier.

Ce syndrome rare provoque une neuropathie aiguë paralysante et progressive, parfois jusqu'à la mort. Des sensations de fourmillement et le manque de force dans les doigts des mains et des pieds font partie des premiers symptômes les plus fréquents.

"Il y a eu une augmentation importante ces dernières semaines qui nous oblige à prendre des mesures au niveau de l'Etat pour protéger la santé et la vie de la population", a précisé le ministre de la Santé. Les 33 millions d'habitants de ce pays d'Amérique latine sont donc mis sous cloche pendant 90 jours pour tenter d'endiguer cette maladie. Cette grave inflammation du système nerveux a été mentionnée, en juillet 2021, comme un "très rare" effet secondaire du vaccin contre le Covid-19, développé par Johnson & Johnson.