L'ouragan Rick, dans le Pacifique, se rapproche des côtes du Mexique

Une menace se dirige vers l'Amérique. L'ouragan Rick, qui s'est formé dans l'océan Pacifique, se rapproche des côtes au sud du Mexique et devrait se renforcer dimanche 24 octobre, selon le Centre national des ouragans des Etats-Unis. Samedi 23 octobre, à 17 heures, il se trouvait à 300 kilomètres au sud-est d'Acapulco dans l'état de Guerrero et se déplaçait à 11 km/h, avec des vents à 130 km/h et des rafales encore plus fortes, selon le NHC.

"Un renforcement rapide est prévu dans les prochaines 24 heures et Rick devrait devenir un gros ouragan dimanche", quand il se rapprochera de la côte mexicaine, toujours selon le NHC. Le centre météorologique du Mexique a prévenu que dans les prochaines heures, des pluies intenses sont attendues dans le sud et le sud-est du pays, avec des creux de deux à quatre mètres au large de Guerrero.

Des ouragans meurtriers cet été au Mexique

Le Mexique est régulièrement frappé par des cyclones et tempêtes tropicales, sur ses deux côtes pacifique et atlantique. Cette année, l'ouragan le plus meurtrier a été Grace, qui a fait 11 morts dans les états de Veracruz (est) et de Puebla (centre), le 21 août.

Fin août, deux personnes sont disparues après l'ouragan Nora dans l'état de Jalisco, en bordure de l'océan Pacifique, et le 13 septembre, l'ourgan Pamela a provoqué des dégâts mineurs dans l'état de Sinaloa (nord-ouest).